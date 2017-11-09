Як Львів після дворічної перерви зустрічав збірну України (відео, фотогалерея)

Збірна України вперше після дворічної перерви прибула до Львова.

Львівські вболівальники бурхливо і тепло прийняли національну команду. При виході з автобуса головний тренер збірної України Андрій Шевченко привітав фанатів українською мовою, а його підопічні явно були приємно здивовані такій зустрічі.

Відео виклав у Facebook помічник Андрія Шевченка у національній команді Микола Васильків.

Нагадаємо, завтра о 20.00 збірна України проведе останній в 2017 році матч - проти Словаччини, який буде товариським.

Як повідомляв УНІАН, тренерський штаб взяв на поєдинок у Львів 21 гравця.