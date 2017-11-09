Як Львів після дворічної перерви зустрічав збірну України (відео, фотогалерея)
17:36, 09 листопада 2017Футбол
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Андрій Шевченко привітав уболівальників українською мовою.
Андрій Шевченко у Львові / УНІАН
Збірна України вперше після дворічної перерви прибула до Львова.
Львівські вболівальники бурхливо і тепло прийняли національну команду. При виході з автобуса головний тренер збірної України Андрій Шевченко привітав фанатів українською мовою, а його підопічні явно були приємно здивовані такій зустрічі.
Відео виклав у Facebook помічник Андрія Шевченка у національній команді Микола Васильків.
Нагадаємо, завтра о 20.00 збірна України проведе останній в 2017 році матч - проти Словаччини, який буде товариським.
Як повідомляв УНІАН, тренерський штаб взяв на поєдинок у Львів 21 гравця.
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