У Нью-Йорку відбувся турнір пам'яті Лобановського

У Нью-Йорку вшанували пам'ять великого українського тренера Валерія Лобановського, який очолював «Динамо», «Дніпро», а також збірні СРСР і України. На американській землі відбувся традиційний меморіал, в якому перемогу здобула єдина команда з України.

Про це повідомив Xsport з посиланням на "Спорт-Експрес в Україні".

В цьому році участь у турнірі взяли 6 команд, розділені на 2 рівні групи. Нашу країну представляла збірна Одеси, у складі якої виступали відомі в минулому гравці Ігор Шуховцев, Валентин Полтавець, Олександр Косирін, Віктор Доценко, Сергій Білозор, Євген Луценко.

Спочатку українська команда у груповому раунді крупно обіграла «Кінгз Бай Вей» (5:0), а після цього здолала «Карпати Йонкерс» (4:0).

У фіналі український колектив здолав збірну Нью-Йорка з рахунком 4:2 і взяв головний приз на турнірі імені Лобановського.