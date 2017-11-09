Шевченко взяв до Львова на товариський матч Україна - Словаччина 21 футболіста

Футболісти збірної України вирушили до Львова, де проведуть товариський матч з командою Словаччини, повідомляє Команда 1.

Головний тренер національної збірної України бере з собою 21 гравця.

Раніше, через травми Ракицького, Кравця, Степаненка, Гармаша і Буяльського тренерський штаб змушений був довикликати інших гравців. Але, приміром, Бесєдін в підсумку повернувся в молодіжну збірну.

У складі основної збірної, на гру до Львова відправляються:

Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Максим Коваль (Динамо);

Захисники: Євген Хачеріді (Динамо), Іван Ордець ("Шахтар"), Богдан Бутко ("Шахтар"), Микола Матвієнко (Ворскла), Олександр Караваєв (Зоря), Олександр Сваток (Зоря), Артем Шабанов (Олімпік), Едуард Соболь ("Славія", Чехія), Олександр Кучер (Кайсеріспор, Туреччина);

Півзахисники: Марлос (Шахтар), Олександр Андрієвський (Зоря), Сергій Мякушко (Карпати), В'ячеслав Танковський (Маріуполь), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Андрій Ярмоленко (Борусія Д, Німеччина), Руслан Ротань (Славія, Чехія), Руслан Малиновський (Генк, Бельгія), Євген Шахов (ПАОК, Греція);

Нападник: Юрій Коломоєць (Ворскла).

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Словаччина відбудеться 10 листопада на Львів-Арені. Початок гри - о 20.00.