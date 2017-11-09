"Динамо" змінило позицію по Маріуполю після втручання Порошенка - ЗМІ

Стали відомі подробиці того, що відбувається навколо матчу 7-го туру УПЛ «Маріуполь» – «Динамо», який не відбувся через неявку столичного клубу в Маріуполь.

Як стало відомо Tribuna.com, «Динамо» змінило свою позицію після втручання президента України. Петро Порошенко був дуже незадоволений вчинком «Динамо», який вийшов за межі спорту.

Представники київського клубу на засіданні УПЛ визнали свою провину і попросили клуби дозволити їм все-таки зіграти в Маріуполі без особливих гарантій безпеки.

Апеляційний комітет ФФУ готовий прийняти це визнання як аргумент на користь «Динамо» і не зараховувати йому технічну поразку. Але вимагає, щоб свою згоду дали всі клуби УПЛ, причому в терміновому порядку. Апеляційний комітет збирається ухвалити рішення вже завтра, 10 листопада.

При цьому, як повідомляють джерела, не всі клуби готові підтримати «Динамо» і дозволити йому провести матч у Маріуполі. Це може спровокувати ще більший конфлікт всередині УПЛ.

Якщо ж рішення про проведення матчу буде позитивним, то його можлива дата – 14 листопада.