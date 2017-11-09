Новачки збірної України заспівали російську "попсу" на посвяті в команду (відео)

В репертуар збірників-новачків увійшли пісні групи "Руки Вверх", а також співака Макса Барських.

Відразу п'ять новачків збірної України пройшли посвяту в національну команду. Традиційно футболісти виконували пісні, а "старожили" та тренерський склад підтримували їх оплесками. Півзахисник Сергій Мякушко ("Карпати") і нападник Юрій Коломоєць ("Ворскла") виконали дуетом пісню "Крошка моя" групи "Руки Вверх". Їхній партнер по команді Артем Шабанов ("Олімпік") не став міняти репертуар, вибравши також "Руки Вверх". Він заспівав композицію "Он тебя целует". А наостанок Олександр Андрієвський ("Зоря"), В'ячеслав Танковський ("Маріуполь") і Олександр Сваток ("Зоря") виконали хіт Макса Барських "Тумани". Зазначимо, що товариський поєдинок Україна – Словаччина відбудеться 10 листопада на стадіоні "Арена Львів". Початок - о 20.00.

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