УПЛ і ФФУ обговорили глобальну реформу українського футболу

Сьогодні відбулася робоча нарада за участю президента ФФУ Андрія Павелка, президента УПЛ Володимира Генінсона, керівника робочої групи з реформування Олександра Бандурка, а також представників клубів, які обговорювали реформу системи змагань в українському футболі.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, робоча група винесла на розгляд Виконкому ФФУ пропозиції щодо оптимізації структури змагань:

— в українській Прем'єр-лізі залишається 12 клубів з перспективою розширення до 16 починаючи з сезону-2019/2020;

— У Першій лізі залишається 18 клубів;

— починаючи з сезону-2019/2020 будуть проводитися змагання Національної футбольної ліги (3 групи по 16 учасників). До неї увійдуть клуби нинішньої Другої ліги, а також команди аматорської ліги.

На остаточну реорганізацію футбольних турнірів України відводиться два роки. Повідомляється, що формат наступного сезону-2018/2019 залишиться без змін.