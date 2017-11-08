Російського футбольного тренера звинуватили в побитті і приниженні дівчат

Американська футболістка Дені Фоксховен, яка в 2012 році виступала за російську команду «Енергія» (Воронеж), звинуватила тренера Івана Саєнка в систематичних приниженнях.

«Одного разу я сиділа на газоні під час тренування, тренер підійшов, схопив мене за вухо і дав ляпаса. Я нічого не розуміла. Перекладач сказав, що, за словами Саєнка, якщо я буду сидіти на холодній траві, це може мені зашкодити. Тренер говорив, що велика частина людей воліли б бачити нас голими, що з нас би вийшли кращі повії, ніж футболістки. Він називав нас повіями та ідіотками. Одного разу він ударив одну з дівчат в обличчя», — цитує Фоксховен The Times.

Читайте такожОлімпійська чемпіонка Гуцу шкодує, що розголосила ім'я свого ґвалтівника (відео)Крім того, за словами американки, тренер часто робив коментарі расистського характеру на адресу двох темношкірих дівчат з Камеруну, які грали в команді.

Футболістка заявила, що спортсменок змушували пити безліч вітамінів, а пізніше почали робити ін'єкції. Коли Фоксховен повернулася в США, вона здала позитивний тест на анаболічні стероїди.