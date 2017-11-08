Напередодні матчу зі Словаччиною збірна України залишилася з одним нападником

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін покинув розташування національної збірної України і приєднався до молодіжної збірної, яка веде підготовку до матчів відбору на Євро-2019 серед 21-річних.

Раніше гравець був викликаний на контрольний матч національної збірної України проти Словаччини, однак офіційний сайт ФФУ повідомляє, що Бесєдін за рішенням тренерського штабу Андрія Шевченка вирушив в молодіжну збірну.

Збірна України (U-21) 10 листопада у Києві зіграє матч кваліфікації Євро-2019 проти однолітків з Англії, а 14-го числа на виїзді зіграє з Шотландією.

В той же час національна збірна України 10 листопада у Львові проведе товариський матч зі збірною Словаччини. З урахуванням травми Артема Кравця та переїздом Бесєдіна до табору молодіжної збірної в розпорядженні Андрія Шевченка залишився всього один форвард - це новачок головної команди країни Юрій Коломоєць з "Ворскли".