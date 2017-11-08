Капітан "Динамо" Сидорчук переніс операцію в Барселоні і проведе без футболу п'ять місяців

Хавбек "Динамо" і збірної України Сергій Сидорчук переніс операцію на проблемному коліні і в найближчі місяці буде зайнятий своїм відновленням.

Гравець отримав пошкодження в домашньому матчі "Динамо" проти "Янг Бойз" у Лізі Європи, а після цього певний час пішов на уточнення діагнозу, оскільки були надії уникнути хірургічного втручання.

Тим не менш, як повідомляє Команда 1, в Барселоні Сидорчуку вже зробили операцію на коліні, а в п'ятницю футболіст повернеться в Київ і почне відновлення. Згідно з інформацією ЗМІ, Сидорчук буде залишатися поза футболом як мінімум п'ять місяців.

У нинішньому сезоні Сергій Сидорчук провів 19 матчів у всіх турнірах в клубі і в збірній і забив 1 гол. Зазначимо, що після продажу Андрія Ярмоленка в "Боруссію" Сидорчук був обраний новим капітаном "Динамо".