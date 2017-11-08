Розпочався продаж квитків на матч Ліги Європи "Динамо" - "Партизан"

Стартував продаж квитків на матч 6-го туру групового турніру Ліги Європи 2017/18 «Динамо» (Київ, Україна) - «Партизан» (Белград, Сербія), повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Квитки можна придбати в касах НСК «Олімпійський» (Троїцька площа, біля метро «Олімпійська») та стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського (вул. Грушевського, 3).

Час роботи кас - з 10:00 до 19:00 у будні та з 11:00 до 18:00 у вихідні, перерва з 13:00 до 14:00.

Вартість квитків - 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350, 400, 800 гривень.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Партизан" відбудеться 7-го грудня на НСК «Олімпійський» (початок - о 20:00). Перший матч у Белграді завершився з рахунком 3:2 на користь віце-чемпіона України.