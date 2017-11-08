Коноплянка і Бутко можуть пропустити товариський матч Україна - Словаччина

Гравець команди німецької Бундесліги "Шальке-04" (Гельзенкірхен) і збірної України з футболу Євген Коноплянка може пропустити товариський матч національної команди проти збірної Словаччини, повідомляє Команда1.

Якщо з м'язом у гравця все в порядку, то з'явилася інша проблема — заболіло горло, через що він, власне, і пропустив вечірнє тренування на НТК імені Баннікова у вівторок. Важко сказати, чи стануть ризикувати тренери здоров'ям футболіста в п'ятницю.

Під питанням участь в матчі зі Словаччиною і захисника донецького "Шахтаря" Богдана Бутко. Відразу після обіду він разом з лікарем команди Ашотом Худаєвим поїхав у лікарню. «Вже тиждень постійно болить живіт, — сказав Богдан після повернення з клініки. — Провели обстеження і, на щастя, нічого страшного не виявили. Сказали, що це навантажувальне».

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Словаччина відбудеться 10 листопада на "Львів-Арені". Початок гри о 20.00.