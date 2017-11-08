ПСЖ має збільшити дохід на 80 млн євро, щоб дотриматися фінансового фейр-плей

Французький футбольний клуб "Парі-Сен Жермен" має довести УЄФА, що здатний збільшити власний дохід на 80 мільйонів євро, щоб не порушити правила фінансового фейр-плей" (ФФП), повідомляє SportArena з посиланням на RMC Sport.

1 вересня УЄФА почав розслідування щодо дотримання паризьким клубом правил ФФП після величезних витрат в літнє трансферне вікно.

На початку жовтня в Ньоні відбулося слухання Слідчої палати УЄФА з фінансового контролю, на якому представники ПСЖ надали свій звіт.

За інформацією видання, у слідчих більше немає претензій до клубу щодо контрактів Неймара, який перейшов з "Барселони" за рекордні 222 мільйони євро, і орендованого у "Монако" Кіліана Мбаппе з правом викупу за 180 мільйонів.

Таким чином, ПСЖ не загрожує ніяких санкцій в поточному сезоні, однак парижани повинні довести європейського футбольного органу, що здатні збільшити дохідну частину бюджету на 80 мільйонів євро.

Читайте такожГравці "ПСЖ" Неймар і Кавані ледь не побилися за право бити пенальтіНад цим боси клубу вже працюють, а одним з варіантів вирішення проблеми є продаж в наступне трансферне вікно кількох футболістів, серед ймовірних варіантів називаються Анхель Ді Марія і Лукас Моура.

Втім, виручених від їх продажу коштів не вистачить, тому також ведеться робота по залученню додаткових коштів з інших статей бюджету, серед яких продаж квитків, збільшення доходів від продажу ТВ-прав і збільшення спонсорських контрактів.

У випадку з останніми мова йде про некатарскі міжнародні бренди (в першу чергу — це два основних партнера клубу Nike і Emirates), так як залучення коштів з Катару і зв'язок з місцевими державними структурами може бути розглянута УЄФА як обхід правил ФФП.

Очікується, що розслідування Слідчої палати УЄФА завершиться не раніше кінця грудня / початку лютого.

Як повідомляв УНІАН, раніше мова йшла про те, що провідний французький клуб можуть виключити з Ліги чемпіонів за порушення ФФП. Зокрема, посприяти цьому рішенню готові були "Барселона" і ряд інших європейських клубів-грандів.