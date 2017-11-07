Гравці "Динамо" отримали три вихідних перед заключними матчами року

Через матчі національних збірних у календарі виступів «Динамо» виникла двотижнева пауза, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Більшості з гравців клубу в цей період відпочивати не доведеться, дев'ятеро з них відразу після недільної гри з «Ворсклою» залишили розташування клубу і переключилися на виступи за збірні своїх країн.

Виконавці, що залишилися в Києві отримали від Олександра Хацкевича три вихідних і зберуться в Конча-Заспі у четвер в другій половині дня. Для комплекту гравців при проведенні тренувань, на цьому тижні перший і молодіжний склади будуть об'єднані.

На відміну від вересня та жовтня, коли в паузі на збірні у «Динамо» були контрольні матчі, на цей раз команда обмежиться тренуваннями і, можливо, двосторонньою грою.

Нагадаємо, в нинішньому році «Динамо» залишається провести сім матчів:

18.11. УПЛ. «Зірка» – «Динамо»

23.11. ЛЕ. «Скендербеу» – «Динамо»

26.11. УПЛ. «Сталь» – «Динамо»

29.11*. КУ. «Десна» – «Динамо»

02.12*. УПЛ. «Динамо» – «Маріуполь»

07.12. ЛЕ. «Динамо» – «Партизан»

09.12*. УПЛ. «Олександрія» – «Динамо»

*- базова дата матчу