Гравці "Динамо" отримали три вихідних перед заключними матчами року
Команду на час паузи покинули дев'ять гравців, які отримали виклики у свої національні збірні.
Через матчі національних збірних у календарі виступів «Динамо» виникла двотижнева пауза, повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Більшості з гравців клубу в цей період відпочивати не доведеться, дев'ятеро з них відразу після недільної гри з «Ворсклою» залишили розташування клубу і переключилися на виступи за збірні своїх країн.
Виконавці, що залишилися в Києві отримали від Олександра Хацкевича три вихідних і зберуться в Конча-Заспі у четвер в другій половині дня. Для комплекту гравців при проведенні тренувань, на цьому тижні перший і молодіжний склади будуть об'єднані.
На відміну від вересня та жовтня, коли в паузі на збірні у «Динамо» були контрольні матчі, на цей раз команда обмежиться тренуваннями і, можливо, двосторонньою грою.
Нагадаємо, в нинішньому році «Динамо» залишається провести сім матчів:
18.11. УПЛ. «Зірка» – «Динамо»
23.11. ЛЕ. «Скендербеу» – «Динамо»
26.11. УПЛ. «Сталь» – «Динамо»
29.11*. КУ. «Десна» – «Динамо»
02.12*. УПЛ. «Динамо» – «Маріуполь»
07.12. ЛЕ. «Динамо» – «Партизан»
09.12*. УПЛ. «Олександрія» – «Динамо»
*- базова дата матчу