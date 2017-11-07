Чемпіон світу з футболу у складі збірної Німеччини помер у віці 90 років

Чемпіон світу 1954 року в складі збірної Німеччини Ханс Шефер помер на 91-му році життя, повідомляється на офіційному сайті футбольного клубу "Кельн", за який виступав під час своєї кар'єри колишній гравець.

Усього кілька тижнів тому ветеран відзначив свій 90-річний ювілей.

Президент клубу Вернер Спіннер зазначив: «Вся сім'я ФК переживає глибокий траур, і ми думаємо про сім'ю Ханса Шефера. Ми втрачаємо одну з найвидатніших особистостей, коли-небудь створених в FC Köln. Будучи чемпіоном світу і найбільшою іконою цього клубу, Ханс Шефер безсмертний. Його смерть - невимовна втрата для ФК і всього Кельна».

Шефер виступав за "Кельн" протягом всієї своєї кар'єри - з 1948 по 1965 рік. У складі клубної команди він двічі ставав чемпіоном ФРН - у 1962 і 1964 роках.