Суддя матчу "Динамо" - "Ворскла" помилився, не призначивши три пенальті - Комітет арбітрів ФФУ

Комітет арбітрів ФФУ дав оцінку ігровим епізодам, які мали місце у матчах 15-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги сезону 2017/18, йдеться у повідомленні на офіційному сайті Федерації футболу України.

Зокрема, в матчі "Динамо" Ворскла суддя прийняв три хибних рішення, які безпосередньо вплинули на результат гри.

"8 хв. Гравець № 82 гостей з правого флангу виконує подачу до центру штрафної площі на партнера по команді, гравця № 26. Футболіст № 19 господарів, не маючи наміру грати в м’яч, здійснює затримку гравця № 26 гостей, валить його на газон і цим у чіткій спосіб зриває перспективні ігрові дії. Арбітр продовжує гру, але погано оцінює динаміку цих дій тому, що потрібно було призначити пенальті на користь гостей, а гравцю № 19 господарів слід було винести попередження (ЖК). Хибне рішення арбітра", - відзначається у звіті Комітета арбітрів.

Читайте такожУ ворота "Динамо" у грі з "Ворсклою" не поставили два очевидних пенальті (відео)"61 хв. Гравець № 82 гостей виконує передачу до штрафної площі господарів. Футболіст № 18 господарів у спробі зупинити м’яч грудьми помиляється і приймає м’яч на передпліччя, щоб виправити помилку. Дії із використанням рук з метою створення перешкоди та відхилення м’яча є навмисними. Арбітр вирішує продовжити гру мабуть через те, що його огляд був перекритим корпусом гравця. Хибне рішення тому, що за такі навмисні дії повинен був бути призначений 11-метровий на користь гостей", - йдеться далі у документі.

"86 хв. М’яч потрапляє в середину штрафної площі до футболіста № 22 гостей. Цей самий футболіст скоює навмисне порушення, граючи рукою для того, щоб перешкодити потрапляння м’яча до гравця № 70 господарів, який займає чудову позицію для взяття воріт. В цій ситуації слід було призначити 11-метровий на користь господарів", - наводится ще один епізод.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" виграло матч з рахунком 2:1. Кияни переконливо провели перший тайм (2:0), але вчисту програли другу 45-хвилинку й могли втратити свою перевагу.