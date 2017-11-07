Мессі прилетів до Москви і замерз

15:53, 07 листопада 2017
Футбол
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Нападник провів тренування зі збірною Аргентини в російській столиці.

Ліонель Мессі на тренуванні в Москві / Reuters

Нападник Ліонель Мессі взяв участь у тренуванні збірної Аргентини з футболу напередодні товариського матчу з командою Росії. Мессі прилетів до Москви в понеділок, а у вівторок провів тренування з аргентинською збірною.

За інформацією "Р-Спорт", Мессі приєднався до партнерів чи не пізніше за всіх. При цьому зоряний форвард "Барселони" замерз і натягував на себе шарф, закриваючи ніс, рот і вуха.

Матч між збірними Росії і Аргентини пройде 11 листопада на московському стадіоні «Лужники». 14 листопада аргентинці в Краснодарі зіграють зі збірною Нігерії.

Reuters

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Теги: #Мессі у Москві