Мессі прилетів до Москви і замерз

Нападник Ліонель Мессі взяв участь у тренуванні збірної Аргентини з футболу напередодні товариського матчу з командою Росії. Мессі прилетів до Москви в понеділок, а у вівторок провів тренування з аргентинською збірною.

За інформацією "Р-Спорт", Мессі приєднався до партнерів чи не пізніше за всіх. При цьому зоряний форвард "Барселони" замерз і натягував на себе шарф, закриваючи ніс, рот і вуха.

Матч між збірними Росії і Аргентини пройде 11 листопада на московському стадіоні «Лужники». 14 листопада аргентинці в Краснодарі зіграють зі збірною Нігерії.