Мессі прилетів до Москви і замерз
15:53, 07 листопада 2017Футбол
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Нападник провів тренування зі збірною Аргентини в російській столиці.
Ліонель Мессі на тренуванні в Москві / Reuters
Нападник Ліонель Мессі взяв участь у тренуванні збірної Аргентини з футболу напередодні товариського матчу з командою Росії. Мессі прилетів до Москви в понеділок, а у вівторок провів тренування з аргентинською збірною.
За інформацією "Р-Спорт", Мессі приєднався до партнерів чи не пізніше за всіх. При цьому зоряний форвард "Барселони" замерз і натягував на себе шарф, закриваючи ніс, рот і вуха.
Матч між збірними Росії і Аргентини пройде 11 листопада на московському стадіоні «Лужники». 14 листопада аргентинці в Краснодарі зіграють зі збірною Нігерії.
Reuters
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