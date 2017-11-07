Моуріньо не задоволений і може піти з "МЮ" наприкінці сезону
За інформацією ЗМІ, португалець не хоче чекати закінчення контракту.
Головний тренер англійського «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо наприкінці сезону може залишити команду. Британський журналіст Том МакДермотт, який висвітлює виступи "МЮ", у своєму твіттері повідомив, що 54-річний португалець незадоволений діями керівників клубу.
Читайте такожМоуріньо програв своєї колишньої команди в англійській Прем'єр-лізіМоуріньо не влаштовує, що клуб довго не міг здійснити трансфер хавбека Неманьї Матіча і так і не підписав четвертого гравця влітку. Через це тренер може піти з «Юнайтед» після закінчення сезону.
Контракт Моуріньо з «Манчестер Юнайтед» розрахований до літа 2019 року. Угода може бути продовжена до 2020 року, але тренер вимагає від клубу більшої активності на трансферному ринку.