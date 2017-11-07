Моуріньо не задоволений і може піти з "МЮ" наприкінці сезону

Головний тренер англійського «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо наприкінці сезону може залишити команду. Британський журналіст Том МакДермотт, який висвітлює виступи "МЮ", у своєму твіттері повідомив, що 54-річний португалець незадоволений діями керівників клубу.

Читайте такожМоуріньо програв своєї колишньої команди в англійській Прем'єр-лізіМоуріньо не влаштовує, що клуб довго не міг здійснити трансфер хавбека Неманьї Матіча і так і не підписав четвертого гравця влітку. Через це тренер може піти з «Юнайтед» після закінчення сезону.

Контракт Моуріньо з «Манчестер Юнайтед» розрахований до літа 2019 року. Угода може бути продовжена до 2020 року, але тренер вимагає від клубу більшої активності на трансферному ринку.