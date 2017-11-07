Роналду уклав парі, що стане кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії

Форвард «Реала» Кріштіану Роналду уклав парі з партнерами по команді, що стане кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Про це повідомляє іспанське видання Sport з посиланням на радіо Onda Cero.

Стверджується, що в роздягальні "Реала" португалець зробив ставку на те, що за підсумками сезону стане кращим голеадором чемпіонату і при цьому пообіцяв відправити виграні гроші на благодійність.

Варто зазначити, що станом на даний момент у Роналду всього 1 забитий м'яч у іспанській Прімері в сезоні-2017/18. Тоді як лідер списку бомбардирів Ліонель Мессі має в своєму активі 12 голів.