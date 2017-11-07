Англійський "Вест Хем" оголосив про підписання контракту з Мойесом

Клуб англійської Прем'єр-ліги "Вест Хем" на своєму офіційному сайті повідомив, що новим головним тренером команди став 54-річний шотландський фахівець Девід Мойес.

Деталі контракту не повідомляються, але авторитетні британські видання запевняють, що угода розрахована на два з половиною роки. При цьому в контракті є пункт, згідно з яким сторони можуть розірвати договір вже в кінці поточного сезону.

На своєму посту Девід Мойес змінив Славена Біліча, який був звільнений днем раніше.

Шотландський фахівець Девід Мойес у своїй тренерській кар'єрі працював в таких клубах, як "Сандерленд", "Реал Сосьєдад", "Манчестер Юнайтед" і "Евертон".

На даний момент "Вест Хем" посідає 18-е місце в АПЛ, маючи в активі 9 очок.