Світоліна стала 9-ю в рейтингу найбільш високооплачуваних тенісисток сезону

Перша ракетка України Еліна Світоліна заробила 3 263 316 доларів в нинішньому сезоні.

Таким чином, вона стала дев'ятою в списку найбільш високооплачуваних тенісисток 2017 року. Лідером за призовими стала американська тенісистка Вінус Вільямс, повідомляє сайт WTA.

Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісисток:

1. Вінус Вільямс (США) — 5 468 741

2. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) — 5 433 457

3. Симона Халеп (Румунія) — 5 275 227

4. Каролін Возняцкі (Данія) — 4 748 518

5. Слоун Стівенс (США) — 4 056 441

6. Олена Остапенко (Латвія) — 3 998 026

7. Кароліна Плішкова (Чехія) — 3 902 665

8. Каролін Гарсія (Франція) — 3 427 150

9. Еліна Світоліна (УКРАЇНА) — 3 263 316

10. Йоханна Конта (Великобританія) – 2 931 494

Нагадаємо, Світоліна у 2017 році виграла п'ять трофеїв і посідала рекордну третю сходинку в рейтингу WTA.

Світоліна завершує 2017 рік на шостій позиції в рейтингу.