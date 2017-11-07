Світоліна стала 9-ю в рейтингу найбільш високооплачуваних тенісисток сезону
У нинішньому сезоні українка заробила 3 263 316 доларів.
Перша ракетка України Еліна Світоліна заробила 3 263 316 доларів в нинішньому сезоні.
Таким чином, вона стала дев'ятою в списку найбільш високооплачуваних тенісисток 2017 року. Лідером за призовими стала американська тенісистка Вінус Вільямс, повідомляє сайт WTA.
Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісисток:
1. Вінус Вільямс (США) — 5 468 741
2. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) — 5 433 457
3. Симона Халеп (Румунія) — 5 275 227
4. Каролін Возняцкі (Данія) — 4 748 518
5. Слоун Стівенс (США) — 4 056 441
6. Олена Остапенко (Латвія) — 3 998 026
7. Кароліна Плішкова (Чехія) — 3 902 665
8. Каролін Гарсія (Франція) — 3 427 150
9. Еліна Світоліна (УКРАЇНА) — 3 263 316
10. Йоханна Конта (Великобританія) – 2 931 494
Нагадаємо, Світоліна у 2017 році виграла п'ять трофеїв і посідала рекордну третю сходинку в рейтингу WTA.
Світоліна завершує 2017 рік на шостій позиції в рейтингу.