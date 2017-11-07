Новачок збірної України Андрієвський визнаний кращим футболістом УПЛ у жовтні

Півзахисник луганської «Зорі» Олександр Андрієвський визнаний кращим гравцем української Прем'єр-ліги в жовтні.

В опитуванні на офіційному сайті УПЛ Андрієвський набрав 52% голосів. Друге місце посів гравець «Зорі» - півзахисник Ігор Харатін (29%), трійку замкнув півзахисник «Шахтаря» Бернард (9%).

Олександр Андрієвський в жовтні зіграв три зустрічі в УПЛ, і в матчі проти «Маріуполя» (5:2) зробив хет-трик.

Крім того, Андрієвський вперше отримав виклик у національну збірну України і готується з командою Андрія Шевченка до контрольного матчу зі Словаччиною.