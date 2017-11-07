Новачок збірної України Андрієвський визнаний кращим футболістом УПЛ у жовтні
12:14, 07 листопада 2017Футбол
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Перше і друге місця в опитуванні посіли представники луганської "Зорі".
upl.ua
Півзахисник луганської «Зорі» Олександр Андрієвський визнаний кращим гравцем української Прем'єр-ліги в жовтні.
В опитуванні на офіційному сайті УПЛ Андрієвський набрав 52% голосів. Друге місце посів гравець «Зорі» - півзахисник Ігор Харатін (29%), трійку замкнув півзахисник «Шахтаря» Бернард (9%).
Олександр Андрієвський в жовтні зіграв три зустрічі в УПЛ, і в матчі проти «Маріуполя» (5:2) зробив хет-трик.
Крім того, Андрієвський вперше отримав виклик у національну збірну України і готується з командою Андрія Шевченка до контрольного матчу зі Словаччиною.
upl.ua
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