Збірна України сьогодні проведе відкрите тренування у Києві

Сьогодні ввечері збірна України проведе відкрите тренування для вболівальників напередодні товариського матчу проти Словаччини.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Тренування національної команди пройде сьогодні на стадіоні імені Баннікова в Києві. Початок – о 18.00. Вхід на трибуни буде відкрито за півгодини до початку.

Нагадаємо, сам поєдинок Україна – Словаччина відбудеться 10 листопада на «Арені Львів».