Збірна України сьогодні проведе відкрите тренування у Києві
11:59, 07 листопада 2017Футбол
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Відкрите для вболівальників тренувальне заняття пройде на стадіоні Баннікова.
Збірна України сьогодні проведе відкрите тренування / УНІАН
Сьогодні ввечері збірна України проведе відкрите тренування для вболівальників напередодні товариського матчу проти Словаччини.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Тренування національної команди пройде сьогодні на стадіоні імені Баннікова в Києві. Початок – о 18.00. Вхід на трибуни буде відкрито за півгодини до початку.
Нагадаємо, сам поєдинок Україна – Словаччина відбудеться 10 листопада на «Арені Львів».
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