Шевченко: гарантую вихід у фінальну частину Євро-2020, можете купувати квитки

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко пообіцяв вивести команду у фінальну частину чемпіонату Європи-2020. Про це наставник сказав на прес-конференції в Будинку футболу, яка відбулася після завершення роботи Виконкому ФФУ:

«Я гарантую, що збірна України вийде на Євро-2020. Можете купувати квитки».

Також Шевченко прокоментував інформацію про можливий товариський матч проти Аргентини. Головний тренер заявив, що він не хотів проводити спаринг з «альбіселесте». Нагадаємо, що Федерація футболу Аргентини вимагає мільйон доларів за проведення матчу.

«Я був проти матчу з Аргентиною, тому що в такий важкий час для країни я не розумію, навіщо платити настільки великі гроші за спаринг. Я буду намагатися допомогти організовувати спаринги в тому числі завдяки власним зв'язкам», - відзначив Шевченко, якого цитує Xsport.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шевченко підписав новий контракт з ФФУ до 2020 року. Потім у Федерації футболу ці повідомлення спростували.

За словами Шевченка, він досяг домовленості з ФФУ про продовження роботи з командою в наступному відбірковому циклі, проте контракт ще не підписаний.

10 листопада українці під керівництвом Андрія Шевченка проведуть товариський матч проти Словаччини, який відбудеться у Львові.