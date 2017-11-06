У ФФУ не підтвердили підписання нового контракту з Шевченком

Незважаючи повідомлення ЗМІ, Федерація футболу України не підтвердила інформацію про те, що Андрій Шевченко підписав новий контракт з ФФУ.

Повідомлялося, що новий договір розрахований до кінця відбору Євро-2020, але генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький спростував ці дані.

«У Шевченка контракт, який діє до літа 2018 року. Він представив свою програму подальших дій, ми її розглянемо і приймемо рішення про його подальшу роботу».

«Але контакт не був продовжений до 2020 року. Я вже бачив повідомлення в ЗМІ, що ми продовжили до 2020 року, але поки немає», — заявив Запісоцький на брифінгу ФФУ. Його цитує Sport Arena.

Нагадаємо, зараз Шевченко зайнятий підготовкою збірної до контрольного матчу проти Словаччини 10 листопада у Львові.