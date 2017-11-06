Мессі представив форму збірної Аргентини на ЧС-2018

Ліонель Мессі представив екіпірування збірної Аргентини на чемпіонат світу-2018 в Росії.

Про це повідомляє твіттер аргентинської команди.

Футболка прикрашена тисненим зображенням з лаврових гілок і числа 125, яке означає 125-річний ювілей Асоціації футболу Аргентини (AFA). Форма представлена у традиційних небесно-блакитних кольорах.

Як повідомляв УНІАН, збірна Аргентини лише в останньому турі кваліфікації в Південній Америці забезпечила собі участь на чемпіонаті світу, обігравши Еквадор (3:1).

Нагадаємо, що форму на ЧС-2018 також представила збірна Німеччини, а також команди Бельгії та Іспанії.