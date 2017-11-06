Квитки на матч ЛЧ "Шахтар" - "Манчестер Сіті" надійшли у вільний продаж: від 150 гривень

Квитки на гру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті" надійшли у вільний продаж, повідомляється на офіційному сайті гірників.

Гра відбудеться в Харкові, на ОСК Металіст".

У домашніх матчах з «Наполі» і «Фейєноордом» і в гостьовій грі з клубом з Роттердама підопічні Паулу Фонсеки здобули перемоги. Для виходу в наступний раунд змагань «оранжево-чорним» достатньо набрати 1 очко в двох зустрічах, що залишилися.

Квитки можна придбати в касах ОСК «Металіст» (з 9:00 до 20:00 без перерви та вихідних), онлайн на офіційному клубному сайті, онлайн на сайтах-партнерах клубу і в роздрібній мережі Харкова.

Вартість квитків становить:

Standard: від 150 до 600 гривень;

Club 1936: 2 500 гривень;

Roof Club: 4 000 гривень;

Shakhtar Lounge: 5 000 гривень.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться в Харкові 6 грудня. Початок гри - 21.45.