Шевченко викликав у збірну в перший день тренувального збору ще двох виконавців

Національна збірна України з футболу розпочала тренувальний збір у Києві напередодні контрольного поєдинку зі збірною Словаччини. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Як повідомляв УНІАН, контрольна гра Україна - Словаччина відбудеться у п'ятницю, 10 листопада, на "Арені-Львів". Початок - о 20.00.