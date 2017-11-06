Чемпіон світу 2006 року Пірло провів останній матч у кар'єрі

Півзахисник «Нью-Йорк Сіті» Андреа Пірло провів останній матч у кар'єрі. Про це повідомив твіттер американської ліги МЛС.

Останнім поєдинком у кар'єрі Пірло стала зустріч в рамках плей-офф МЛС проти «Коламбуса».

Команда екс-півзахисника збірної Італії перемогла у грі - 2:0, але за сумою двох матчів поступилася (3:4), а Пірло з'явився на полі на 90-й хвилині.

За американський «Нью-Йорк Сіті» Пірло виступав з 2015 року і загалом провів 60 матчів, відзначившись одним забитим м'ячем.

NYCFC's from the elimination #MLSCupPlayoffs means Andrea Pirlo has played his last minutes of a stunning career.



Grazie Andrea.#NYCFCpic.twitter.com/FiJw17ePu7 — MLS UK Show (@MLSUKShow) 6 листопада 2017 р.

38-річний гравець завоював безліч трофеїв на клубному рівні і на рівні збірних. У 2006 році Андреа Пірло разом зі збірною Італії став чемпіоном світу. Загалом за національну команду він провів 116 матчів і забив 13 м'ячів.

У колекції Пірло 6 титулів чемпіона Італії (двічі з «Міланом» і чотири рази з «Ювентусом»), два Кубка Італії з «Міланом» і «Ювентусом») і три Суперкубка країни (два з них зі «Старою Синьйорою»). Також хавбек двічі вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА (з «Міланом» у 2003-му і 2007 роках), а також клубний чемпіонат світу (2007).

На початку жовтня італієць оголосив, що завершить кар'єру після закінчення сезону. Повідомлялося, що Пірло може стати помічником Антоніо Конте в «Челсі».