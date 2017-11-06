У прифронтовому Маріуполі матч "Шахтаря" побив рекорд відвідуваності

Матч 15-го туру Української Прем'єр-ліги в Маріуполі в цю неділю спостерігали наживо 11 670 вболівальників. Це абсолютний рекорд відвідуваності домашнього матчу "Маріуполя" у цьому сезоні, передає MRPL.CITY.

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Матч "Шахтаря"з ФК "Маріуполь" став першою офіційною грою гірників у прифронтовому місті після початку бойових дій у регіоні.

Гра отримала рекордну підтримку вболівальників. Непрості емоції отримали і гравці клубу, змушені в свій час покинути свій домашній стадіон "Донбас Арена".

"Дуже приємно бути тут, приїхати в Донецьку область, бачити наших земляків. Приємно і важко бути поруч з будинком, хотів би ще потрапити в Донецьк... Раді, що приїхали сюди сьогодні і зіграємо проти "Маріуполя", все чудово, красиво. Люди щасливі, чекають, коли все закінчиться, і "Шахтар" повернеться додому. Хочеться, щоб всі люди з Донбасу повернулися назад, до себе на батьківщину", - сказав капітан "Шахтаря" Даріо Срна.

Тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека відзначив сильну підтримку вболівальників:

"Дуже раді, що грали недалеко від Донецька. Атмосфера на трибунах просто фантастична. Саме тут ми відчули справжню підтримку вболівальників. Ми можемо тільки сказати їм спасибі", - сказав Фонсека.

"Ностальгія присутня. Маріуполь поряд, біля будинку, тим більше, я грав у складі цієї команди. Двоїсті почуття: мотивація звичайно була, я грав проти рідної команди, та й недалеко від дому", - розповів журналістам Іван Ордець, гравець "Шахтаря".

Донбаське дербі завершилося впевненою перемогою "Шахтаря" над "Маріуполем". Господарі поля в динамічній боротьбі поступилися з рахунком 1:3.

Після закінчення матчу футболісти "Шахтаря" кидали на трибуни свої футболки, головний тренер донецької команди Паулу Фонсека подарував м'яч маленькому фанату.