Збірна Німеччини представила нову форму, в якій зіграє на ЧС-2018 (фотогалерея)

Збірна Німеччини спільно зі своїм технічним спонсором Adidas представила новий комплект домашньої форми. Про це повідомляє офіційний твіттер Німецького футбольного союзу.

Читайте такожМи продовжуємо жити радянським минулим - російський політик Лебедєв про нову форму збірної Росії (фото)Саме в такій формі німці зіграють на ЧС-2018 і проведуть кваліфікацію на Євро-2020. Колір футболок залишився незмінним – традиційний білий. При цьому візерунок повторює орнамент на футболках німецької збірної зразка чемпіонату світу 1990 року, на якому Бундестім завоював золоті медалі.

Ціна такої футболки на офіційному сайті Федерації футболу Німеччини – 90 євро.