Форвард "Динамо" Кравець вибув до кінця сезону, також травмовані Буяльський та Гармаш (відео)

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів після матчу з "Ворсклою", що форвард киян Артем Кравець вилетів до кінця сезону.

Читайте такожЗахисник "Шахтаря" Кривцов не зіграє через травму до кінця року«У кожній грі ми когось втрачаємо. Після "Янг Бойз" втратили Кравця, який вилетів до кінця сезону. У нас був досить важкий графік.

У цьому місяці ми багато провели і в літаках, і в автобусах, і матчі були важкі. Той же Львів, важке поле, синтетика в Швейцарії. Сьогодні теж», – сказав Хацкевич в інтерв'ю програмі «Профутбол».

У матчі з «Ворсклою» (2:1) Віталій Буяльський отримав пошкодження і а нього очікує операція. Також у матчі травмувався Денис Гармаш.