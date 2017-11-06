Експерт запропонував, як боротися з нульовими нічиїми в українському футболі

У минулому турі чемпіонату України половина матчів завершилася внічию 0:0, загалом же в нинішньому чемпіонаті кожен п'ятий матч української Прем'єр-ліги завершується без голів.

Чому так відбувається і як з цим боротися, в інтерв'ю "Сегодня" розповів екс-гравець збірної України, "Дніпра" і "Шахтаря" Сергій Нагорняк.

"Оборонятися вміємо, а забивати, на жаль, ні. Не вистачає майстерності. От і все. Руйнувати завжди легше, ніж створювати. Команди, що знаходяться нагорі таблиці, за рахунок індивідуальних дій можуть розкривати оборону. Інші ж... Ось і виходить 0:0, коли грають дві рівні команди.

Я вам так скажу, мало особистостей у нашому чемпіонаті. Раніше нарікали – засилля легіонерів. А зараз грають хлопці, половина з яких до УПЛ просто не готова.

Як повернути видовище на полі? Треба, щоб для початку у людей з'явився хліб. А це – не один рік. В принципі можна ввести правило, як в Америці: якщо нічия – пробивається серія пенальті, або буліти, і переможцю серії нараховується два очки, а переможеному – одне. Ніхто це питання не піднімає, хоча, якби ввели ті ж буліти, УПЛ стала б цікавіше", - пропонує Нагорняк.

Як повідомляв УНІАН, три з шести поєдинків минулого, 15-го туру УПЛ завершилися внічию 0:0 (матчі "Верес" - "Зірка", "Олександрія" - "Чорноморець", "Сталь" - "Карпати").

Згідно зі статистикою, 40% матчів української першості завершуються внічию (для порівняння, в Італії - 15%, в Англії - 24%).

Рахунок 0:0 фіксується в Україні у 19% випадків (Італія - 6%, Англія - 9%).