Українські фанати організували марш в Києві на підтримку ув'язнених "ЛНР" вболівальників "Зорі" (відео)

Фанати київського "Динамо" з плакатами і фаєрами пройшлися центром столиці, щоб привернути увагу громадськості до долі двох вболівальників луганської "Зорі".

Рік тому Владислава Овчарова і Артема Ахмерова затримали бойовики в Луганську. Їх звинуватили в шпигунстві на користь України. Два тижні тому так званий суд самопроголошеної "ЛНР" присудив їм 17 і 13 років в'язниці.

Ультрас сподіваються, що патріотів вдасться обміняти на засуджених в Україні сепаратистів.