Українські фанати організували марш в Києві на підтримку ув'язнених "ЛНР" вболівальників "Зорі" (відео)

11:05, 06 листопада 2017
Футбол
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У річницю ув'язнення хлопців, футбольні фанати, військові, ветерани та інші небайдужі організували ходу в Києві на знак солідарності із засудженими.

Фанати київського "Динамо" з плакатами і фаєрами пройшлися центром столиці, щоб привернути увагу громадськості до долі двох вболівальників луганської "Зорі".

Рік тому Владислава Овчарова і Артема Ахмерова затримали бойовики в Луганську. Їх звинуватили в шпигунстві на користь України. Два тижні тому так званий суд самопроголошеної "ЛНР" присудив їм 17 і 13 років в'язниці.

Ультрас сподіваються, що патріотів вдасться обміняти на засуджених в Україні сепаратистів.

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Теги: #Зоря Динамо футбол#Київ марш фанати