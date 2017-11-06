Українські фанати організували марш в Києві на підтримку ув'язнених "ЛНР" вболівальників "Зорі" (відео)
11:05, 06 листопада 2017Футбол
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У річницю ув'язнення хлопців, футбольні фанати, військові, ветерани та інші небайдужі організували ходу в Києві на знак солідарності із засудженими.
Фанати київського "Динамо" з плакатами і фаєрами пройшлися центром столиці, щоб привернути увагу громадськості до долі двох вболівальників луганської "Зорі".
Рік тому Владислава Овчарова і Артема Ахмерова затримали бойовики в Луганську. Їх звинуватили в шпигунстві на користь України. Два тижні тому так званий суд самопроголошеної "ЛНР" присудив їм 17 і 13 років в'язниці.
Ультрас сподіваються, що патріотів вдасться обміняти на засуджених в Україні сепаратистів.
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