У ворота "Динамо" у грі з "Ворсклою" не поставили два очевидних пенальті (відео)

23:21, 05 листопада 2017
Футбол
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Арбітр спочатку не помітив порушення на нападникові "Ворскли" у штрафному "Динамо", а потім проігнорував гру рукою з боку киянина Корзуна.

Динамо - Ворскла - 2:1. Відео матчу

У матчі 15-го туру Прем'єр-ліги "Динамо" - "Ворскла" відбулися кілька дуже спірних епізодів.

Так, у двох випадках арбітр повинен був призначати 11-метровий у ворота столичного клубу. У першому таймі динамівець Гармаш змусив впасти форварда "Ворскли" Коломойця, однак свисток рефері промовчав.

У другій половині гри, вже за рахунку 2:1, динамівець Корзун, намагаючись перервати подачу суперника, зіграв рукою, але це також залишилося без уваги арбітра Ярослава Козика.

Варто відзначити, що один раз м'яч влучив у руку гравця «Ворскли», але, на думку експертів, пенальті не було.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" переграло "Ворсклу" - 2:1 - і перервало безвиграшну серію в чемпіонаті України, яка тривала 5 матчів.

Відео матчу:

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