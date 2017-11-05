"Динамо" перервало 5-матчеву серію без перемог, обігравши "Ворсклу" (відео)

В Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" відбувся поєдинок 15-го туру української Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" переграло "Ворсклу" з рахунком 2:1.

На 26-й хвилині рахунок у матчі відкрив Мораєс. Мбокані після навісу зі штрафного класно скинув на Буяльського, удар Віталія відбив голкіпер гостей Ткаченко, але першим на добиванні був Мораєс.

Вже на 30-й хвилині Віталій Буяльський забив другий гол господарів. Гармаш класно подав з правого флангу точно на голову Буяльському, а той відмінно пробив у протихід воротарю головою.

У другому таймі, на 58-й хвилині Володимир Чеснаков скоротив рахунок, безперешкодно пробивши головою після подачі кутового.

Команди мали ще ряд моментів, зокрема, Гонсалес після шикарної комбінації за участю Шепелєва і Циганкова пробив у поперечину із забійної позиції.

"Ворскла" продовжує серію з поразок, яка налічує вже чотири матчі. А ось "Динамо" перервало чорну смугу, яка включала в себе 5 ігор без перемог в УПЛ.