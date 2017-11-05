"Зоря" у меншості на останній хвилині вирвала нічию 3:3 у "Олімпіка"

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбувся поєдинок 15-го туру, в якому донецький "Олімпік" на правах господарів приймав луганську "Зорю".

Матч завершився результативною нічиєю - 3:3, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

На 11-й хвилині Антон Кравченко відкрив рахунок, вивіши господарів вперед. На самому початку другого тайму Станіслав Біленький забив другий гол "Олімпіка" в цьому матчі.

На 62-й хвилині Максим Луньов скоротив відставання - 1:2, але вже через чотири хвилини Андрій Богданов зробив рахунок 3:1.

Незабаром "Зоря" залишилася в меншості - поле залишив гравець "Зорі" Олександр Андрієвський.

Проте луганська команда знайшла в собі сили відквитати два голи: Євген Опанасенко на 83-й хвилині зробив рахунок 3:2, а вже на останній компенсованій хвилині Ігор Харатін приніс очко команді Юрія Вернидуба.

"Олімпік" набрав 25 очок. У "Зорі" тепер в активі 19 пунктів.