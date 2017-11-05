Моуріньо програв своїй колишній команді в англійській Прем'єр-лізі

Відбулися два центральні матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги. У Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" зустрічалися колишня і нинішня команди Жозе Моуріньо: «Челсі» приймав на своєму полі «Манчестер Юнайтед». Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Єдиний гол в цьому матчі записав на свій рахунок іспанський форвард "Синіх" Альваро Мората, який відзначився на 55-й хвилині. Таким чином, «Челсі» здобув третю поспіль перемогу в АПЛ, а «МЮ» зазнав другої поразки в трьох останніх матчах чемпіонату.

В іншому центральному матчі дня «Манчестер Сіті» виграв удома у «Арсенала» - 3:1. В середині першого тайму Кевін Де Брюйне відкрив рахунок. На 49-й хвилині Серхіо Агуеро впевнено реалізував пенальті - 2:0. В середині другого тайму форард "Арсеналу" Александр Ляказетт скоротив відставання в рахунку — 1:2. Однак на 74-й хвилині «городяни» зняли всі питання про переможця матчу - Габріел Жезус розстріляв чужі ворота.

«Манчестер Сіті» (31 очко) зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці, збільшивши відрив від «Манчестер Юнайтед» до 8 очок.