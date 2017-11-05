Онлайн-відеотрансляція "Динамо" - "Ворскла": Прем'єр-ліга, 15-й тур

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" проходить, мабуть, центральний поєдинок 15-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає "Ворсклу".

Київський клуб продовжує посідати друге місце в турнірній таблиці, незважаючи на 5-матчеву безвиграшну серію в УПЛ. У "Динамо" 26 очок.

У "Ворскли", яка йде на 5-му місці, 21 пункт. Полтавці також невдало провели останні три гри - поразки від "Шахтаря" (2:3), "Карпат" (0:1) і "Зірки" (0:1).

Варто зазначити, що матч першого кола між "Ворсклою" і "Динамо" в Полтаві завершився внічию - 0:0.

Матч "Динамо" - "Ворскла" розпочнеться в Києві о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.