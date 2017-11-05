"Шахтар" обіграв на виїзді "Маріуполь" в поєдинку УПЛ

У Маріуполі відбувся поєдинок 15-го туру чемпіонату України у Прем'єр-лізі, в якому "Маріуполь" приймав "Шахтар" і поступився з рахунком 1:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі часто атакували і мали чимало моментів, але позначився більш високий клас лідера УПЛ. У першому таймі Феррейра (30-та хвилина) і Марлос (45-та) забезпечили гірникам серйозний гандикап.

Після перерви Фомін на 48-й хвилині скоротив відставання, але вже на 56-й Бернард відновив перевагу своєї команди в два м'ячі. За кілька хвилин до кінця зустрічі Фомін влучив у поперечину, але рахунок залишився незмінним.

"Шахтар" зміцнив лідерство, набравши 36 очок. У "Маріуполя" залишилося 17 пунктів.

Нагадаємо, що тур почався в суботу, і обидва матчі - "Верес" - Зірка" та "Олександрія" - "Чорноморець" - завершились без забитих голів.