Захисник "Шахтаря" Кривцов не зіграє через травму до кінця року

Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов вже не зіграє за команду в 2017 році.

Читайте такожУкраїна в єврокубках: достроковий плей-офф для вітчизняних грандів26-річний футболіст продовжує відновлюватися після перелому правого надколінника, отриманого у вересні. Про це повідомила Команда 1.

Раніше повідомлялося, що лікування має тривати від 6 до 8 тижнів, але поки Кривцов не готовий повернутися на поле.