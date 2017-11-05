Захисник "Шахтаря" Кривцов не зіграє через травму до кінця року
15:34, 05 листопада 2017Футбол
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Відновлення 26-річного гравця продовжиться довше, ніж планувалося.
Сергій Кривцов / football24.ua
Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов вже не зіграє за команду в 2017 році.
Читайте такожУкраїна в єврокубках: достроковий плей-офф для вітчизняних грандів26-річний футболіст продовжує відновлюватися після перелому правого надколінника, отриманого у вересні. Про це повідомила Команда 1.
Раніше повідомлялося, що лікування має тривати від 6 до 8 тижнів, але поки Кривцов не готовий повернутися на поле.
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