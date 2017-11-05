Ми продовжуємо жити радянським минулим - російський політик Лебедєв про нову форму збірної Росії (фото)

Збірна Росії представила ігрову форму, в якій команда збирається грати на домашньому чемпіонаті світу з футболу-2018.

«Готові до виходу на головну сцену», - свідчить запис на офіційній сторінці збірної Росії у твіттері.

Разом з цим, нова форма викликала шквал критики. Нова ігрова майка і шорти дуже нагадують форму футбольної команди СРСР, в якій вона виступала на Олімпіаді в Сеулі в 1988 році і здобула золоті медалі.

З цього приводу різко висловився навіть заступник голови Держдуми і за сумісництвом член виконкому Російського футбольного союзу Ігор Лебедєв.

Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 от @adidasfootball#ясоздаюpic.twitter.com/y6IxFJMQjR — Сборная России (@TeamRussia) 4 листопада 2017 р.

"З досвіду багатьох збірних помітно, що форма футболістів несе в собі відтінки національного прапора, що підкреслює їх приналежність своїй країні. Ми ж продовжуємо жити радянським минулим. На попередньому чемпіонаті у нас була форма бордового кольору, яка, за словами дизайнера, мала якийсь зв'язок з кольором кремлівської стіни, зараз — форма, схожа на ту, що була на Олімпіаді в Сеулі, коли ми щось там виграли.

перемоги — це історія, хоч і приємна. У нас вже давно інша країна, інші футболісти і інший режим. Форма повинна відповідати національному прапору. Може, тоді у наших футболістів з'являється більше патріотизму і любові до своєї країни, і буде не так соромно виходити на поле", — заявив Лебедєв, якого цитує Чемпіонат.

Чемпіонат світу в Росії планують провести з 14 червня по 15 липня наступного року.