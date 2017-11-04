"Боруссія" Ярмоленка програла "Баварії" у центральному матчі німецької Бундесліги

У Дортмунді завершився центральний матч туру чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги, в якому місцева "Боруссія" програла мюнхенській "Баварії", повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 1:3.

Центральний матч дня показав повну неспроможність гравців "Боруссії" протистояти на рівних основному супернику. Зокрема, це стосується українського легіонера Андрія Ярмоленка, який мав два майже стовідсоткових моменти, але не реалізував жодного з них.

На 16-й хвилині після скидки від Хамеса Родигеса м'яч підхопив Арьєн Роббен і завдав точного удару в дальній кут. За 21 хвилину, на 37-й, вже після скидки від Ар'єна Роббена м'яч підхопив Кімміх з правого флангу прострілив у штрафну і Роберт Левандовскі завдав удар п'ятою, після якого від рикошету м'яч залетів у ворота.

У другому таймі "Баварія" продовжила атакувати ворота суперника і на 66-й хвилині після передачі від Комана з лівого флангу Роберт Левандовські відправив м'яч у дальній кут воріт, зробивши дубль.

На 88-й хвилині Марк Бартра шикарним ударом з кута штрафного майданчика вразив ворота "Баварії" - 1:3, але на більше у дортмундців вже просто не вистачило часу.

Таким чином, у турнірній таблиці Бундесліги після цього матчу у "Баварії" 26 очок і впевнене лідерство, РБ "Лейпциг" - 22, "Боруссії", яка ще недавно була лідером змагань - 20 і 3-є місце.