"Олександрія" та "Чорноморець" звели внічию матч Прем'єр-ліги

В Олександрії на КСК "Ніка" завершився матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала одеський "Чорноморець" і звела матч внічию, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 0:0.

Матч двох команд з підвалу турнірної таблиці - 10-11 місця - проходив в досить нудній млявій грі з мінімальною перевагою господарів поля. Тим не менше, реалізувати її в гол гравці "Олександрії" так і не зуміли.

Таким чином, команди набрали по 1 очку (по 12 балів у таблиці ) зберегли свої 10-11 місця і відірвалися вже на 2 бали від аутсайдера змагань "Сталі" з Кам'янського (10).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні рівненський "Верес" і "Зірка" з Кропивницького також зіграли внічию - 0:0.