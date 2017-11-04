"Верес" і "Зірка" не забили голів у стартовому матчі 15-го туру УПЛ

У Львові на стадіоні "Україна" завершився стартовий матч 15-го туру чемпіонату України з футболу, в якому рівненський "Верес" зіграв внічию з "Зіркою" з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 0:0.

Матч проходив з невеликою ігровою і територіальною перевагою "Вереса", а найреальніший момент на 78-й хвилині змарнував Михайло Сергійчук, який ледь не дотягнувся до м'яча після прострілу Антона Котляра.

Таким чином, після 15 ігор на рахунку "Вереса" 21 очко і команда ділить 4-5 місця в турнірній таблиці з полтавською "Ворсклою". У "Зірки" - 14 очок і 8-е місце в Прем'єр-лізі.