Тренер молодіжної збірної України Кардаш: "Шахтар" і "Наполі" гідні один одного

Тренер молодіжної збірної України, відомий в недавньому минулому гравець "Карпат", "Чорноморця" і "Динамо" висловив свою думку про майбутній матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Наполі" - "Шахтар", повідомляє Команда 1.

"Мабуть, це рівні за силою команди, гідні суперники. Між ними виникне боротьба за вихід в наступний етап, важко комусь віддати перевагу", - почав Кардаш.

Відповідаючи на питання про те, хто буде більше володіти м'ячем у матчі в Неаполі і яким вийде результат сутички за друге місце в групі, зауважив: "Важко спрогнозувати, як піде гра. Володіння м'ячем ще не дає трьох очок, важлива стратегія на матч і кінцевий результат. Так як гра для "Шахтаря" виїзна, можна припустити, що "Наполі" буде більше володіти ігровим снарядом.

А розмірковуючи про те, чи буде "Шахтар" грати на нічию, або ж спробує повторити успіх першого туру, зауважив: "Є стратегія окремого матчу і є стратегія цілого турніру. Командам залишилося провести по два поєдинки, від чого і потрібно відштовхуватися. Запити у "Шахтаря" в Лізі чемпіонів високі, з урахуванням цього вони і будуть будувати свою гру".

Як повідомляв УНІАН, матч "Наполі" - "Шахтар" відбудеться 21 листопада в Неаполі. Для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів 1/8 фіналу - гірникам достатньо зіграти внічию.