Шевченко довикликав до національної збірної України ще трьох гравців

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив довикликати до складу національної команди, що з 6 листопада готуватиметься до товариського матчу зі Словаччиною, ще трьох гравців, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Вперше виклики до головної команди країни отримали захисники Олександр Сваток із луганської «Зорі», Артем Шабанов з донецького «Олімпіка» та півзахисник львівських «Карпат» Сергій Мякушко.

Всі троє вже виступали за «синьо-жовтих» на юнацькому та молодіжному рівнях.

23-річний Сваток провів за збірні України різних вікових груп 45 ігор, забивши 3 м’ячі за «молодіжку»; 24-річний Мякушко захищав кольори юнацької (U-19) та молодіжної збірних (22 гри загалом, 1 гол за U-21); 25-річний Шабанов має досвід виступу за юнацькі збірні U-18 та U-19 (сумарно – 9 матчів).

Таким чином, запрошених до табору національної команди – 23. Ушкодження не дозволить взяти участь у зборі раніше викликаному оборонцю Ярославу Ракицькому.

Нагадаємо раніше свої дебютні виклики до збірної України отримали півоборонець Олександр Андрієвський із «Зорі» та нападник «Ворскли» Юрій Коломоєць.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Словаччина відбудеться в п`ятницю, 10 листопада на "Арені-Львів".