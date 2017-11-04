Капітан "Шахтаря" Срна подарував 40 м'ячів дітям-переселенцям з Донбасу
10:35, 04 листопада 2017Футбол
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Також гравець презентував хлопцям по комплекту форми.
Срна продовжує підтримувати дітей-переселенців з Донбасу / facebook.com/fcshakhtar
Даріо Срна в Києві зустрівся з 40 юними футболістами, більшість з яких – це діти-переселенці з Донбасу, повідомляється на сторінці ФК "Шахтар" у Facebook.
Капітан «гірників» спостерігав за тренуванням хлопців, після якого із задоволенням спілкувався з ними, фотографувався та роздавав автографи. А ще футболіст подарував кожному по комплекту форми та м'ячі.
Даріо Срна постійно надає підтримку дітям. Раніше він передавав мандарини, спортивний інвентар, ноутбуки та футбольну форму «Шахтаря».
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