Апеляційний комітет переніс розгляд справи по матчу "Маріуполь" – "Динамо"

Розгляд апеляції «Динамо» у справі про неявку команди в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ і присудження технічної поразки, яке було призначено на сьогодні, не відбулося, повідомляє Трибуна.

«Динамо» звернулося до Апеляційного комітету ФФУ з проханням перенести засідання, оскільки вся делегація клубу була присутня в Швейцарії на матчі 4-го туру Ліги Європи против «Янг Бойз» (1:0).

Про нову дату розгляду скарги «Динамо» поки не повідомляється. Очікується, що воно відбудеться на наступному тижні.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" відмовилося їхати в Маріуполь на матч УПЛ, який повинен був відбутися 27 серпня з міркувань безпеки.