Апеляційний комітет переніс розгляд справи по матчу "Маріуполь" – "Динамо"
17:35, 03 листопада 2017Футбол
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Вся делегація столичного клубу була присутня в Швейцарії на матчі 4-го туру Ліги Європи
ФК "Динамо" не приїхали на матч в Маритуполь з міркувань безпеки / ФК "Динамо"
Розгляд апеляції «Динамо» у справі про неявку команди в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ і присудження технічної поразки, яке було призначено на сьогодні, не відбулося, повідомляє Трибуна.
«Динамо» звернулося до Апеляційного комітету ФФУ з проханням перенести засідання, оскільки вся делегація клубу була присутня в Швейцарії на матчі 4-го туру Ліги Європи против «Янг Бойз» (1:0).
Про нову дату розгляду скарги «Динамо» поки не повідомляється. Очікується, що воно відбудеться на наступному тижні.
Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" відмовилося їхати в Маріуполь на матч УПЛ, який повинен був відбутися 27 серпня з міркувань безпеки.
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