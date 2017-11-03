УЄФА попросив ФФУ обґрунтувати видану ФК "Динамо" Київ ліцензію для участі у єврокубках

Слідча палата Органу фінансового контролю клубів УЄФА аналізує фінансові звіти ФК «Динамо» Київ, на підставі яких Федерація футболу України видала клубу ліцензію для участі у єврокубках. Це підтверджує лист, який надійшов до ФФУ ще в другій половині вересня, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Зокрема, члени Палати попросили ФФУ надати додаткові матеріали з цього питання. Про деталі справи повідомив у листі до ФК «Динамо» Київ генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький.

«19 вересня 2017 року Федерація футболу України отримала офіційного листа від Органу фінансового контролю клубів (далі ОФКК) УЄФА. У документі йшлося про те, що Слідча палата ОФКК провела 31 серпня ц.р. засідання, на якому було вивчено фінансову документацію, надану клубом «Динамо» Київ. Ця перевірка виявила заборгованість відносно фінансових зобов’язань клубу, терміни погашення яких були порушені станом на 31 березня – крайній термін виплати таких боргів, що є однією з головних умов отримання ліцензії», - йдеться у листі.

Читайте також"Динамо" вимагає вибачень від ФФУ за перекручену інформацію про борги Відповідно до повідомлення ОФКК, більш детальний аналіз, який провели члени Палати, засвідчив, що термін погашення цих заборгованостей сплив більш ніж 180 днів тому (станом на 30 червня 2017 року), що викликало стурбованість ОФКК стосовно обґрунтованості видачі Федерацією футболу України ліцензії УЄФА клубу «Динамо» Київ для участі у єврокубках у поточному сезоні. За підсумками цього аналізу Слідча палата ОФКК висловила занепокоєння і попросила ФФУ надати додаткові матеріали фінансової звітності клубу для більш детальної перевірки обґрунтованості видачі ліцензії «Динамо» Київ для участі у євро кубках сезону 2017/18.

«Звертаю Вашу увагу, що у листі УЄФА, про який розповів ЗМІ заступник директора Центру ліцензування ФФУ Сергій Задіран, немає жодної згадки про відкриття Слідчою палатою ОФКК провадження стосовно безпосередньо клубу «Динамо» Київ. Натомість, УЄФА попросив Федерацію футболу України обґрунтувати видану «Динамо» ліцензію для участі у євро кубках при наявності простроченої заборгованості», - повідомляє Юрій Запісоцький.

За його словами, «очевидним є перекручування цієї теми та недостовірне трактування ситуації, що склалася навколо питання ліцензування столичного клубу, який досі не надав документи, що підтверджують погашення окремих фінансових зобов’язань, що є порушенням Регламенту УЄФА». У разі потреби, ФФУ готова надати «Динамо» Київ консультативну допомогу в роз’ясненні матеріалів, що надходять з УЄФА, для уникнення подібних непорозумінь у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ФФУ заявили, що ФК "Динамо" загрожує дискваліфікація з єврокубків через борги клубу.