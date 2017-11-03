Відомий український коментатор провів репортаж з матчу 6-річних футболістів
16:28, 03 листопада 2017Футбол
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Кирило Круторогов коментував матчі на дитячому турнірі.
"Шахтар" об'єднав в одному турнірі 130 дітей і 65 команд / facebook.com/fcshakhtar
Коментатор телеканалу «Футбол» Кирило Круторогов провів репортаж з матчу Shakhtar Kids Cup, повідомляє офіційний YouTube канал ФК "Шахтар".
Дитячий турнір пройшов в Харкові в минулі вихідні. У ньому брали участь 130 дітей в форматі 2 гравця в команді (65 команд).
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